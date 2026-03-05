BIĆE VIRALNO! Muškarci spremaju specijalne nastupe za dame povodom 8. marta, OVO SU SVI DETALJI! (VIDEO)

Nema sumnje da će ovo biti odlično.

Veliki šef je poslao još jedno pismo na adresu Bele kuće sa svim detaljima zadatka koji imaju u subotu. Naime, muškarci su izabrali dame iz Elite za koje će spremati nastupe za 8. mart, a sada moraju da odaberu i pesme.

- Draga Elito, sada kad je svaki muškarac izabrao svoju damu, vreme je da čujete detalje zadatka. U subotu uveče će u diskoteci biti održana specijalna proslava osmog marta, muškarci će pripremiti nastup za ženu koju su izabrali, muškarci će izabrati pesmu, a kompletan nastup ćete pripremiti za tu damu. Pevaćete na matricu, a tekst pesme treba biti usmeren tačno za ženu koju ste izabrali, i gledaoci i žene će birati najbolji nastup osmomartovske večeri, pa se nadamo da će muškarci biti kreativni. Odmah nakon čitanja pisma, muškarci treba da izaberu pesme koje će pevati svojim damama - pisalo je u pismu.

Autor: R.L.