AKTUELNO

Zadruga

BIĆE VIRALNO! Muškarci spremaju specijalne nastupe za dame povodom 8. marta, OVO SU SVI DETALJI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nema sumnje da će ovo biti odlično.

Veliki šef je poslao još jedno pismo na adresu Bele kuće sa svim detaljima zadatka koji imaju u subotu. Naime, muškarci su izabrali dame iz Elite za koje će spremati nastupe za 8. mart, a sada moraju da odaberu i pesme.

Foto: TV Pink Printscreen

- Draga Elito, sada kad je svaki muškarac izabrao svoju damu, vreme je da čujete detalje zadatka. U subotu uveče će u diskoteci biti održana specijalna proslava osmog marta, muškarci će pripremiti nastup za ženu koju su izabrali, muškarci će izabrati pesmu, a kompletan nastup ćete pripremiti za tu damu. Pevaćete na matricu, a tekst pesme treba biti usmeren tačno za ženu koju ste izabrali, i gledaoci i žene će birati najbolji nastup osmomartovske večeri, pa se nadamo da će muškarci biti kreativni. Odmah nakon čitanja pisma, muškarci treba da izaberu pesme koje će pevati svojim damama - pisalo je u pismu.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Muškarci BIRAJU! Učesnici dobili specijalan zadatak povodom osmog marta, ovome se nisu nadali! (VIDEO)

Domaći

BIĆE OVO BURNA NEDELJA! Evo ko je novi vođa u Eliti!

Zadruga

SVI NA PINK! Terza slavi rođendan, ova proslava će biti za pamćenje!

Domaći

BIĆE LUDA ŽURKA! Đukić otkrio kako će večeras đuskati sa sve Teodorom i Bebicom za vratom! (VIDEO)

Zadruga

SA MESTA SPLAČINA! Kačavenda i Dača dobili RADIO EMISIJU, ovo ne smete propustiti, svi odmah na Pink! (VIDEO)

Zadruga

RED JE DA SE SVE OTKRIJE! Bora stigao u Rajski vrt!