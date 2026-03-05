Video sam tvoj stav pre DVA MESECA! Asmin prebacio Maji odnose sa Filipom, ona mu poručila: Kod mene prođu nemaš! (VIDEO)

Kod njih stalno ide od ljubavi do mržnje.

Maja Marinković i Asmin Durdžić obavili su danas razgovor pred početak emisije "Pitanja gledalaca", a tom prilikom su se malo peckali, a malo razgovarali normalno.

- Kod mene prođu nemaš, odmah da ti kažem - rekla je Maja.

- Ja sam rekao malopre Bori da nema tebe, ja bih se diskvalifikovao - naveo je on.

- Ja sam sa folirantima i prevarantima završila - istakla je Maja.

- Videli smo tvoj stav pre dva meseca - dodao je Asmin.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.