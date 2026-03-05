Kao žena koja isteruje muža iz kafane! Maja ODLEPILA za Asminom, napravila mu ljubomornu scenu, svi je provalili! (VIDEO)

Neće mačka slanine...

Nakon reklama učesnici su komentarisali koga je Maja Marinković gledala u kazinu tokom žurke.

- Dača mi je sad rekao da je zezao, ona se samo pojavila, gledala Asmina, Dača je rekao - rekla je Boginja.

- Sve je slagala, preneli su joj da su Asmin i Sara bili bliski, posle je Asminu pravila ljubomorne scene - rekao je Uroš.

- Ja sam njemu prebacivao što je slagao da sam se ja sa njom ljubio - rekao je Asmin.

- Laže, sad ću da kažem, Uroš me od ujutru spopada, psuje mi majku. Nakačili su se na mene, udaraju mi na traume iz detinjstva, loše mi je, neću glumiti žrtvu, ali on me konstatno napada jer ne želim da se družim s njim. Oni su psihopate koji prate svaki moj korak, ušla sam u kazino da izvidim situaciju. Oni mene uhode, Taki iznajmi dva čoveka telohranitelja, da se osiguram zbog ovih rijaliti fanatika... Asmin je rekao da će da me oženi, došao do mog kreveta - rekla je Maja.

- Ti si došla kod mene ja sam posle došao da se pravdam - rekao je Asmin.

- Sara je moja mezimica, ja nju podržavam - rekla je Maja.

- Ona je bila kao žena koja tera muža iz kafane, pravila je ljubomorne scene - rekao je Asmin.

- Ja imam dve teorije, ona ili je gledala Đukića, ili Asmina... Ispred bine su igrale Teodora i Aneli, a ispred je bio Filip, a druga opcija je da ona došla da vidi da li se Asmin ljubio sa Sarom - rekao je Dača.

Autor: R.L.