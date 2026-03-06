Grize ga savest?! Miki odmah sklonio Janjuša, pa počeo s pravdanjem: Ja je nisam gledao na taj način... (VIDEO)

Ne može da izdrži!

Miki Dudić seo je odmah posle emisije "Gledanje snimaka" pored Janjuša, pa je tako započeo s pravdanjem.

- Ja je nisam gledao na taj način, niti gledam bivše devojke mojjih drugara na taj način - rekao je Miki.

- Nisi ti mene ukapirao...Ja ti kažem iskreno, ja sada da je gledam s nekim drugim ko mi nije drug, okej, nemam ja neki osećaj - rekao je Janjuš.

- Ne može da se dođe do situacije da ja sa njom flertuješ - rekao je Miki.

- Da ona bude s nekim s kim ja nisam drug, nek bude, nemam osećaj, može da radi šta god hoće...Na primer, da sam ja dobar s nekim tipom, družim se i dobri smo i on raskine sa svojom devojkom i prošlo godinu dana, ja se kao smuvam s njom?! To je, realno, glupo - rekao je Janjuš.

Autor: Nikola Žugić