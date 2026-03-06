AKTUELNO

Zadruga

Grize ga savest?! Miki odmah sklonio Janjuša, pa počeo s pravdanjem: Ja je nisam gledao na taj način... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne može da izdrži!

Miki Dudić seo je odmah posle emisije "Gledanje snimaka" pored Janjuša, pa je tako započeo s pravdanjem.

- Ja je nisam gledao na taj način, niti gledam bivše devojke mojjih drugara na taj način - rekao je Miki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisi ti mene ukapirao...Ja ti kažem iskreno, ja sada da je gledam s nekim drugim ko mi nije drug, okej, nemam ja neki osećaj - rekao je Janjuš.

- Ne može da se dođe do situacije da ja sa njom flertuješ - rekao je Miki.

- Da ona bude s nekim s kim ja nisam drug, nek bude, nemam osećaj, može da radi šta god hoće...Na primer, da sam ja dobar s nekim tipom, družim se i dobri smo i on raskine sa svojom devojkom i prošlo godinu dana, ja se kao smuvam s njom?! To je, realno, glupo - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

'REALNIJE JE DA BUDEMO U VEZI, NEGO DA MU BUDEM MAMA!' Milenu Kačavendu boli što joj je Anđelo udario na GODINE i otkrio da nikada ne bi bio sa njom,

Zadruga

PALA U OČAJ! Miona se osamila nakon što je Ša priznao da su imali se*s, pa isplakala OKEAN suza! Ovo je dokrajčilo! (VIDEO)

Domaći

NE MOŽE DA SAKRIJE LJUBOMORU! Teodora NASRNULA na Bebicu nakon njegovog sukoba sa Miljanom, pa još jednom dokazala da joj je Kulićeva RAK RANA! (VIDE

Zadruga

'REKLA SAM TI DA ME PUSTIŠ NA MIRU!' Mileni Kačavendi pala ROLETNA, pa zapenila na Samira i rešila da mu očita BUKVICU! (VIDEO)

Zadruga

IPAK LJUBAV NIJE DOVOLJNA?! Ša saopštio Mioni da želi da ide kući jer ne može da izdrži pritisak, pa joj otkrio joj šta ga je RAZORILO - njena reakcij

Zadruga

BESNA KAO RIS: Aneli pustila jezik do poda, neprestano urniše Sandru i Kačavendu, pa otkrila kako je dobila nož u leđa od Luke! (VIDEO)