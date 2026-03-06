SORBONA DO TRONA! Milan dobio HLADAN TUŠ za rođendan, podrška Jovane advokatice mu uputila poruku, oblio ga hladan znoj! (VIDEO)

Ovome se nije nadao.

Milan Stojičković danas slavi rođendan u "Eliti 9", a za njega je došlo pregršt poruka i čestitki. Ipak, jedna ga je posebno iznenadila i šokirala.

- Draga Jovana, na ovaj način čestitamo Milanu rođendan, da ti se obratimo i damo snagu da izdržiš do kraja, ne daj da te zli jezici, loši ljudi i nesoj izbace iz koloseka. Gazi svojom utabanom stazom. Sorbona do trona - pisalo je u poruci podrške Jovane advokatice.

- Ovo je neko ubacio - nasmejao se kiselo Milan, dok Jovana nije ni prisustvovala rođendanu već je bila u dnevnoj sobi.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.