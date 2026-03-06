AKTUELNO

Zadruga

Au, kakva trač partija! Milena, Dača i Maja razvezali jezike, Uroš Stanić na meti teške pljuvačine! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nisu ga štedeli!

Maja Marinković, Danilo Dača Virijević i Milena Kačavenda sedeli su u dvorištu Bele kuće i žestoko komentarisali Uroša Stanića.

- Sinoć kad se posvađao sa Lukom okreće se i gleda me tužno. Šta me gledaš tužno, a šta si mi uradio na nominacijama? - govorila je Maja.

- Izgasirao se kad je čuo da su Terza, Mića i on najjači na nominacijama. On se tu zakačio sa tobom - dodala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- On nije pretnja - rekao je Dača.

- Mene ne može da pogodi, ali ne znači da treba da sednem sutra i da pijem kafu - pričala je Maja.

- Meni je ružno kad se neprijatelji udruže. Boginja je katastrofa koja provodi vreme sa Aneli, a rekla joj je iste stvari kao Maja - govorio je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić

