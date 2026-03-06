AKTUELNO

Zadruga

Dokazaću da me niko ne interesuje: Janjuš rešio da osvoji Vanju Živić, svim silama joj dokazuje da je odlepio za njom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne odustaje!

Danilo Dača Virijević napao je Vanju Živić zbog muvanja sa Markom Janjuševićem Janjušem jer smatra da nije ispala prijateljica Mileni Kačavendni.

- Milena i ja smo završile, ona je mene izdala i prodala. Ja ne mogu da budem đubre jer oni ništa nisu imali, a ja moke od drugarica ne diram - govorila je Vanja.

- Je l' sam ja bio sa Milenom? - pitao je Janjuš.

pročitajte još

Janjuš okrenuo novi list: Oduvao Aneli Ahmić, od danas ga zanima samo Vanja! (VIDEO)

- Nemaš pojma o životu - dodao je Dača.

- Idi druži se sa onom od 50 koja ima pojma. Ne možeš ti da mi daješ savete, a došao si da mi daješ. Da li misliš da me zanima šta ti misliš? - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li si ti dobar prijatelji Mileni? - pitao je Dača.

- Mi ne da nećemo biti prijatelji nego nećemo biti ništa, a ja kad izađem ću joj samo dati njene pare. Ti si kriv jer meni Dača od 20 godina ovde dolazi da drži predavanje. Čovek ti digne posle klipa, a ti se ovde smeješ - govorila je Vanja.

pročitajte još

Haos u Beloj kući: Bukti rat Luke i Anite sa Anđelom, umešala se i Matora i Rankoviću brutalno zapušila usta! (VIDEO)

- Ajde mi pusti da ti dokažem. Da li misliš da teram inat? - pitao je Janjuš.

- Nismo zajedno, imaš pravo da radiš šta želiš. Ako budemo zajedno ovo ne postoji i ne može - dodala je Vanja.

- Ja ću da dokažem da me ne interesuje nijedna devojka osim tebe. Ženo, sviađaš mi se! Da li sam ja u vezi i da li sam rekao da mogu da radim šta hoću? Jesam i ne zanima me. Prihvati to, ja neću da ispadam budala. Sve mi se više sviđaš, mene to radi i ja se zaljubljujem - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Odlepio za njom: Marko Zec nastavlja da zavodi Jelenu, poljupci pršte na sve strane! (VIDEO)

Zadruga

Svim silama pokušava da otopi santu leda: Anđela na sve moguće načine pokušava da popravi odnos sa Gastozom! (VIDEO)

Zadruga

TRČI ZA NJOM: Terza ne prihvata NE, sve vreme ide iza Mine (VIDEO)

Zadruga

Ne prestaje da obeleće oko nje: Alibaba obasipa pažnjom Maju, spreman da joj sve obezbedi! (VIDEO)

Zadruga

UBACILA U PETU! Slađa Poršelina odlučila da osvoji Stanislava, rešena da bude Slađa Panterina! (VIDEO)

Zadruga

MORA DA REŠI SVE: Mina traži Viktora po imanju, obezbeđenje je prati u stopu (VIDEO)