Dokazaću da me niko ne interesuje: Janjuš rešio da osvoji Vanju Živić, svim silama joj dokazuje da je odlepio za njom! (VIDEO)

Ne odustaje!

Danilo Dača Virijević napao je Vanju Živić zbog muvanja sa Markom Janjuševićem Janjušem jer smatra da nije ispala prijateljica Mileni Kačavendni.

- Milena i ja smo završile, ona je mene izdala i prodala. Ja ne mogu da budem đubre jer oni ništa nisu imali, a ja moke od drugarica ne diram - govorila je Vanja.

- Je l' sam ja bio sa Milenom? - pitao je Janjuš.

- Nemaš pojma o životu - dodao je Dača.

- Idi druži se sa onom od 50 koja ima pojma. Ne možeš ti da mi daješ savete, a došao si da mi daješ. Da li misliš da me zanima šta ti misliš? - rekla je Vanja.

- Da li si ti dobar prijatelji Mileni? - pitao je Dača.

- Mi ne da nećemo biti prijatelji nego nećemo biti ništa, a ja kad izađem ću joj samo dati njene pare. Ti si kriv jer meni Dača od 20 godina ovde dolazi da drži predavanje. Čovek ti digne posle klipa, a ti se ovde smeješ - govorila je Vanja.

- Ajde mi pusti da ti dokažem. Da li misliš da teram inat? - pitao je Janjuš.

- Nismo zajedno, imaš pravo da radiš šta želiš. Ako budemo zajedno ovo ne postoji i ne može - dodala je Vanja.

- Ja ću da dokažem da me ne interesuje nijedna devojka osim tebe. Ženo, sviađaš mi se! Da li sam ja u vezi i da li sam rekao da mogu da radim šta hoću? Jesam i ne zanima me. Prihvati to, ja neću da ispadam budala. Sve mi se više sviđaš, mene to radi i ja se zaljubljujem - rekao je Janjuš.

Autor: A. Nikolić