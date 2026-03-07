AKTUELNO

Jezivi muk! Kačavenda kroz suze zapretila Asminu, on priznao: Zbog ove krave su mnoge majke plakale (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Karambol!

Darko Tanasijević je nakon haosa nastavio razgovor sa Milenom Kačavendom.

- Kunem ti se u Lazara i u Mateju plakaćeš, verujte mi - rekla je Kačavenda.

Neviđeni haos u Eliti: Kačavenda zbog Alibabinih monstruoznih optužbi završila u suzama, pa doživela nervni slom i gađala ga flašicom! (VIDEO)

- Dajte joj flašu vina da dođe sebi - dobacio je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako gledaš na to što se u ovim godinama oblačiš kao prostitutka - pitao je Darko.

Hitna kazna za Kačavendu: Veliki šef doneo odluku, zbog ovoga je udarena po džepu!

- Ko su oni da me komentarišu, ja sam svetska žena, oni samo mogu da komentarišu...Da ti kažem...Treba mi minut da se smirim - rekla je Kačavenda i izašla je iz emisije.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kažem da je nasilnik, narkomanka i alkoholičarka, mnogo majki je plakalo zbog ove krave. Jedva čekam da izađem da vidim kako će da mi napravi zube, prva je rekla da mi je*e sve po spisku. Rekao sam da nikome nisam ništa oprostio, ko me bude dirao, je*aću mu majku - rekao je Asmin.

- Jakšićka je dolivala ulje na vatru kada je Kačavenda gađala Asmina - urlala je Matora.

Krade ona, krala je i napolju: Asmin progovorio o Kačavendinim izdajama i pijanstvima (VIDEO)

- Kada je Asmin ovo pomenuo, ja to nisam ni čula - rekla je Jakšićka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti što vrtiš lance ovde i gledaš u Anđela, mađijaš ovde. Crnu magiju bacaš ovde, na mesto zločincu jedan - rekao je Dača.

Varala Srđana sa njegovim drugom? Alibaba razotkrio Kačavendu do srži, a tek da čujete kako je klincu od 16 godina slala p*rno snimke! (VIDEO)

- M*š na mesto! Ima već par meseci, kao u dobrim su odnosima, a podbode ga, dobaci i kaže mu - rekla je Jakšićka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

