ON JE PREVRTLJIV, OBIČNA LAKRDIJA: Uroš repetirao vređalicu, usmerio je u Asminovom pravcu, pa potkačio Nerija i Hanu! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Sagovornik voditelja Milene Kačavende i Dače Virijevića u emisiji ''Na mestu splačina'' bio je Uroš Stanić, koji je prokomentarisao aktuelne teme u Beloj kući.

- Kako ti deluje Asmin, koji je prokomentarisao to da sam ja rekla da ću da udarim na njega, te je time pokazao sujetu? - upitala je Milena.

- On prvo turira ljude, pa nakon toga sa njima spušta loptu. Pokazao je da nikom nije prijatelj i da nema milosti. Kad ulazi u sukob sa ljudima, na strašan način vređa ljude. Meni prijatrljstvo tvoje Milena i njegovo nije bilo iskreno. Imali ste jedino za cilj da napakostite Aneli. Asminu je jedino važno bilo da Milena i Dača staju iza njehovih reči u ratu sa Aneli, drugo mu ništa nije bilo važno, što je očigledno. Jasno je kakav ja odnos imam sa Asminom, nisam želeo da budem njegov klimač glave, sa mnom to nije uspeo. Odmah sam sebe ogradio od te priče. On je prevljtljiv, obična lakrdija. Koliko se Aneli izblamirala, toliko je i on. Pokazali su da im je i rijaliti ispred deteta - rekao je Uroš.

- Kako ti neluje odnos Hane i Neria? - upitao je Dača.

Mislim da su zataškali svoje probleme i fokusirali su se na Aneli. Što se tiče Bore, Bora jeste prgav, ali isto tako mislim da su ga i oni prvi provocirali - rekao je Uroš.

Autor: S.Z.