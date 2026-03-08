Razveden je, nažalost: Biljana Vujović otkrila da postoji papir koji dokazuje da Luka nije u braku, pa priznala: Besprekorno je vaspitala Nou, sreća pa...

Njen sud su svi čekali!

Tokom emisije ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević pokrenuo je temu bračnog satusa aktuelnog učesnika ''Elite 9'', Luke Vujovića. Naime, on ga je upitao zbog čega svojoj doskorašnjoj verenici nije rekao da nije zvanično rastavljen od svoje supruge, te je mnoge zanimalo kako je onda na njenu ruku stavio vernički prsten, ako nije završio znanično odnos u kom je bio.

Vujović je tom prilikom istakao da se od svoje supruge razveo u Nemačkoj, ali nikom nije bilo jasno kako je to tamo uradio, ako je svoju zajednicu sklopio upravo u Republici Srbiji.

Za portal Pink.rs oglasila se Lukina majka Biljana Vuković, koja je prokomentarisala ovu temu, koja bez sumnje, intrigira javnost i otvara mnoga pitanja.

Biljana je istakla da je njen sin razveden, te i da nema potrebu da dokazuje kako je njen sin zakonski okončao svoj brak.

Bespotrebna svađa. Luka je rekao istinu. Svako ko koristi internet može da se uveri u to. Svi njegovi papiri vezano bukvalno za sve su kod zeta u kancelariji i bilo bi neumesno da ga cimam da mi slika da bih nešto dokazivala. Luka jeste razveden i moram da dodam, nažalost. Sreća pa je u dobrim odnosima sa bivšom ženom koja je najbolja majka na svetu i koja im je besprekorno vaspitala sina Nou. Nema potrebe ni nju da zovem da mi slika bilo šta, imamo obe i druge teme i lepše razgovore. A sukob kao sukob. Ako nije zbog zbog ovoga, biće zbog onoga jer su tamo gde su i jer dele isti prostor sa bivšim partnerima - istakla je Biljana.

