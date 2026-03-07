Ovo nije odbrana, ovo je izdaja: Stanija po prvi put progovorila o detaljima ručka sa Đedovićem i Kačavendom, ne prepoznaje bivšeg nakon što je rekao Mileni da je INCEST MAJKA

Sinoćnji sukob Milene Kačavende i Asmina Durdžića nakon nekoliko meseci druženja pokrenulo je lavinu komentara i reakcija na mrežama, a s obzirom na to da je Asmin nazvao Milenu inecst majkom, zbog čega je ona počela da plače, te je tako gađala Asmina flašicom, a sada se na ovu temu oglasila za naš portal i rijaliti zvezda, Stanija Dobrojević, čiji je Asmin bivši dečko!

Kačavenda je, naime, tokom iznošenja svoje strane priče kada je reč o odnosu sa Asminom, istakla da su se videli na ručku pre ulaska u Elitu i da su na tom ručku pored njih dvoje bili prisutni Stanija Dobrojević i Marko Đedović, kada ju je, kako je Milena otkrila, Stanija zamolila da pripazi na Asmina, tačnije, da ga čuva, s obzirom na to da zna kakav je njegov temperament.

Prethodno, Asmin je izneo niz optužbi na Kačvendin račun, otkrivši da zna da je tzv. "pokojni verenik" zapravo dečko od 16 godina iz Beča kom je Milena slala intimne snimke i eksplicitne fotografije, pa je čak i, kako kaže, platila 2.000 evra navodni sanduk. Posle toga, on ju je nazvao incest majkom, što je nju potpuno razbesnelo, te ga je tako gađala flašicom i počela da jeca i grca u suzama pred svima.

Na ovu temu pozvali smo Staniju, koja je dala svoj sud o ovom sukobu, otkrivši da Milena ne laže da joj je rekla da ga pazi, s obzirom da, kako je navela Dobrojevićeva, poznaje njegov temperament.

- Asmina danas ne prepoznajem. Stajala sam uz njega dok je govorio da se brani od napada bivše. Ovo što sada gledamo više nije odbrana, već izdaja. Izdaja ljudi koji su mu držali leđa i verovali mu. Ručak u Beogradu na vodi je postojao. Stigla sam pred kraj. Rekla sam Kačavendi da ga pazi kada uđe u crveno jer sam znala njegov temperament - rekla je Stanija, a onda je dodala:

- Mene je zanimalo samo jedno, odakle priče o mom bratu. Đedović je tada pred svima rekao da je to izmislio zbog sukoba sa Asminom. Za mene je ta tema tog dana bila završena. Te večeri sam pitala da li ulazi Sita i potvrđeno je da da. Asmin je tada prvi put to čuo. Iste noći je došlo do preokreta i čuli smo da Sita odustaje. Da sam tada ćutala, verujem da bi mnoge stvari danas izgledale drugačije. To su činjenice - rekla nam je Stanija, kada je reč o ovoj temi.

Autor: Nikola Žugić