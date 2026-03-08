AKTUELNO

Ponovo sam se zaljubio: Uroš odlepio za Borom nakon njegovog nastupa, on ovim potezom Maju kupio za ceo život! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Takmičari oduševljeni!

Bora Santana naredni je izvodio numeru koju je ove noći posvetio Maji Marinković, a reč je o pesmi ''Cost De la vita''. Takmičari su bili oduševljeni Bornim nastupom koji je atmosferu doveo do usijanja i sve vreme se obraćao upravo Maji.

Foto: TV Pink Printscreen

- Velika mi je čast, hvala ti Boro na lepim rečima i ovakvom tekstu - rekla je Maja.

- Nemam simpatije i nemam devojku, ali Maja je moja drugarica i nju sam izabrao - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li si uputio neke reči bivšoj? - upitala je Ivana.

- Njoj bih pevao: ''Ej ćaćo ćaćo, nožinu mi dade da isečem slaninu na velike komade''. Da sam malo zdraviji, bila bi pesma za Maju ''S*ks bomb'' - rekao je Bora.

- Boro ovo je svetski, još više se ložim na tebe - rekao je Uroš.

- Ja nisam očekivala da mi posveti pesmu, ali nastup je bio zanimljiv i lep - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

