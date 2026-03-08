Ponovo sam se zaljubio: Uroš odlepio za Borom nakon njegovog nastupa, on ovim potezom Maju kupio za ceo život! (VIDEO)

Takmičari oduševljeni!

Bora Santana naredni je izvodio numeru koju je ove noći posvetio Maji Marinković, a reč je o pesmi ''Cost De la vita''. Takmičari su bili oduševljeni Bornim nastupom koji je atmosferu doveo do usijanja i sve vreme se obraćao upravo Maji.

- Velika mi je čast, hvala ti Boro na lepim rečima i ovakvom tekstu - rekla je Maja.

- Nemam simpatije i nemam devojku, ali Maja je moja drugarica i nju sam izabrao - rekao je Bora.

- Da li si uputio neke reči bivšoj? - upitala je Ivana.

- Njoj bih pevao: ''Ej ćaćo ćaćo, nožinu mi dade da isečem slaninu na velike komade''. Da sam malo zdraviji, bila bi pesma za Maju ''S*ks bomb'' - rekao je Bora.

- Boro ovo je svetski, još više se ložim na tebe - rekao je Uroš.

- Ja nisam očekivala da mi posveti pesmu, ali nastup je bio zanimljiv i lep - rekla je Anastasija.

Autor: N.Panić