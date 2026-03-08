AKTUELNO

Zadruga

Ljubav pobedila sve prepreke: Terza emotivnim stihovima dao svima do znanja da su Sofija i on jači nego ikad! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nikad srećniji!

Voditelji Ivana Šopić i Darko Tanasijević najavili su naredni nastup, a na binu je izašao Borislav Terzić Terza. On je večerašnji performans posvetio svojoj partnerki Sofiji Janićijević i za nju je izveo pesmu Nedeljka Bajića Baje "Zapisano je u vremenu"

Detaljnije pogledajte OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da je u ovoj pesmu opevana naša ljubav. Ćestitam svim ženama na svetu osmi mart - rekao je Terza.

- Milici Veličković? - pitao je Darko.

- Naravno, majka je mog deteta. Naravno i Brankici i tetki koja je fan Nedeljka Bajića Baje. Sofija i ja iz dana u dan poikazujemo ljubav i koliko se volimo. Oni mogu da kažu da smo mi nebitni, ali je bitno da se volimo, da uživamo u svakom zagrjaju, osehu i kafi - govorio je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A. Nikolić

