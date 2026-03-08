Usijao atmosferu: Uroš Stanić izazvao tektonski poremećaj na sceni! Ljudi ne veruju šta vide, a i čuju (VIDEO)

Ludilo na sceni!
Voditelji Ivana Šopić i Darko Tanasijević najavili su naredni nastup, a na binu je izašao Uroš Stanić. On je večerašnji performans posvetio Tanji Boginji i za nju je izveo pesmu Bokija 13 "Kaligula".
- Promašio sam temu, ali Boginji ovo ne smeta. Nadam se da sam Boginji ispunio očekivanja, a i Bokiju 13 - rekao je Boki.
- Ovo je sramota za 8. mart, a i za sve žene... On da peva "Poljubi me u lilihip", sramoto jedna i blamu - komentarisao je Terza.
- Ja sam ga podežao jer je gej i ne peva ženama. Svaka čast na performansu, ali je temu omašio. Ja ne stojim iza ovog nastupa jer ga nisam ja spremao - dodao je Bora Santana.
Autor: A. Nikolić