Usijao atmosferu: Uroš Stanić izazvao tektonski poremećaj na sceni! Ljudi ne veruju šta vide, a i čuju (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ludilo na sceni!

Voditelji Ivana Šopić i Darko Tanasijević najavili su naredni nastup, a na binu je izašao Uroš Stanić. On je večerašnji performans posvetio Tanji Boginji i za nju je izveo pesmu Bokija 13 "Kaligula"

Detaljnije pogledajte OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

- Promašio sam temu, ali Boginji ovo ne smeta. Nadam se da sam Boginji ispunio očekivanja, a i Bokiju 13 - rekao je Boki.

- Ovo je sramota za 8. mart, a i za sve žene... On da peva "Poljubi me u lilihip", sramoto jedna i blamu - komentarisao je Terza.

- Ja sam ga podežao jer je gej i ne peva ženama. Svaka čast na performansu, ali je temu omašio. Ja ne stojim iza ovog nastupa jer ga nisam ja spremao - dodao je Bora Santana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić

