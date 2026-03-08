DA SAM SIGURNA STO ODSTO U TEBE... Vanja konačno otkrila Janjušu da li bi ušla u emotivan odnos sa njim! (VIDEO)

Željan da sazna istinu!

Marko Janjušević Janjuš pokušao je da sazna od Vanje Živić da li ona oseća ljubavne iskre prema njemu.

- Da li bi ti ušla sa mnom u vezu kada bi znala da sam ja u potpunosti siguran? - upitao je Janjuš.

- Kada bih znala da si iskren i imaš iskrene namere, onda ne znam - istakla je Vanja.

Ma, ti si isto kao i ja, zaljubila si se - dodao je Janjuš.

- E moj ti, ne znaš ti kakva sam ja kada se zaljubim - rekla je Vanja.

- Ja sam tebe izdvajao da si devojka sa kojom bih ja mogao da budem. Izdvajao sam te kao devojku s kojom bih bio. Ne gledam te kao se**ualni objekat - rekao je Janjuš.

- Naravno, to se ne bi ni desilo - rekla je Vanja.

- Strah me da me ne iskoristiš. Nisam ja više taj tip koji može da izdrži da me neko povređuje - rekao je Janjuš.

- Aha, baš deluješ kao tip koji je stidljiv i povređen - kazala je Vanja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.