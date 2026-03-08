Seljanija je uvek namazanija: Dača misli da je Aneli pametnija od Maje Marinković, do detalja sve objasnio (VIDEO)

Surovo iskren!
Danilo Dača Virijević sa Majom Marinković ogovarao je Aneli Ahmić i objašnjavao joj zbog čega misli da ona niej glupa kao što ljudi misle.
- Aneli je jako pametna i sve zna da okrene u svoju korsti. Ona svoj k*rvarluk zna da okrene u svoju korst. Ti si gradska riba, a ova je seljanija. Seljanija je uvek namazanija, dođe u grad i bude glavna. Ovima iz grada je sve na dohvat ruke i nemaju ambicije kao ovi iz sela - govorio je Dača.
- Zato Taki uvek kaže: "Zanela ih svetla velikoga grada" - dodala je Maja.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A. Nikolić