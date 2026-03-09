AKTUELNO

Pink.rs u posedu čestitke Viktorove sestre! Zamerila Mini na ponašanju prema njenom bratu i poručila joj: On nije Mensur (FOTO)

Mina Vrbaški danas slavi rođendan. Čim je prošla ponoć njoj su prišli cimeri u Eliti da joj čestitaju.

U Belu kuću stiglo je pregršt iznenađenja povodom Mininog rođendana. Naime, obezbeđenje je na imanje unelo tortu i čestitke, a ona je odmah skočila kako bi pogledala šta joj je sve stiglo.

Njoj je obezbednje unelo čestitku od Viktorove sestre:

Pošto su mama i tetka nas predstavili u jednoj čestitki kao porodicu, ja sam ipak odlučila da se odvojim. Mina, zaista ti želim sve najlepše i za rođendan i u tvom životu. Ne sviđa mi se tvoje ponašanje kada popiješ i nadam se da nećemo zažaliti što smo vam dali podršku, pored svih pritisaka koje imamo. Nadam se da takvog dečka pored sebe ćeš znato da čuvaš, jer on nije Mensur, on je Viktor. Ceni što je Viktor prešao preko svojih reči jer to u životu nikad ne radi. Pozdravi mi puno Viktora i Ivana Marinkovića. Puno pozdrava od Viktorove sestre.

