Polomiću ih kao p**ke! Indi van sebe zbog glasina da je bila sa Borom Santanom: Tužiću tu njegovu malu, ali i njega, PROLUPAO JE SKROZ!

Popularna folk pevačica Indira Aradinović Indi u šoku je zbog konteksta u kom je njeno ime pominjano večeras u "Eliti", gde je Anastasija Brčić obelodanila da joj je njen bivši dečko Bora Santana pričao da je navodno bio intiman sa koleginicom, što je on oštro demantovao.

Anastasija je tokom svađe sa Borom iznela brojne pikanterije o njegovoj navodnoj intimi sa Indi, koja je bila vidno uznemirena kada smo je ovim povodom pozvali.

- Baš ću ja s Borom da pravim perverzije, šta je ovo?! Ovo je jako nisko, za mene jako veliki udarac i izmišljotina! Ja sam umetnica, dajem sve od sebe kada odem u "Elitu" da pevam, skoro sam mu i bila podrška na RED TV... U šoku sam! Možda je stvarno nešto lupetao, ne znam šta mu se dešava, nekad kao da nije normalan šta priča! Kod Janjuša je spominjao neku priču, da li vezano za mene, nešto:"Bolje da ljulja nego da žulja"... I ranije su me zvali novinari povodom ovoga. Kada nešto hoće da ti nametnu... Šta, treba da kažem:"Da, to sam ja", a nisam?! Na ove laži ne mogu da ostanem imuna - u dahu za Pink.rs priča Indi.

Pravdu će, kako kaže, potražiti na sudu.

- Nemam problem da Boru pitam u lice, samo da izađe! Ako je stvarno bio toliko sumanut da ovo priča... Neću da ga vređam unapred, ali... On će moje pesme da pušta uvek, sam mi se ponudio:"Indi, drugarice moja, reci mi koje pesme želiš da ti pušta tvoj drug", mi radimo taj posao. Mi smo funkcionisali normalno, drugarski, sve do ove situacije. Bila sam mu podrška, njegova sestra, braća, bivša žena... Svi smo tu bili. Trudili smo se i da ga pomirimo sa Milicom, svi smo tu upleteni. Nismo mi neko sa strane, zato mi je čudno da to curi od Bore i zašto je Anastasija uzela moje ime u usta?! Ja sam sad u Nemačkoj, kod svog dečka, rekla sam mu:"Polomiću onog kog treba kao p*čku", a ja problem nemam, za svoju pravdu ću se izboriti! Ići će tužba, kome god, tu malu, ali i Boru, ako bude trebalo. Je l' sad ja svom momku treba da objašnjavam da li sam bila sa Borom, na šta ovo liči?! Mi nemamo taj vajb, ja nisam njegov tip, on ima drugi život, svet... Viđala sam ga po danu, nikad po noći, stvarno ovo nema smisla. Znam njegove tajne, čuvam ih, nikad neću izdati, prodati nekog ko je prema meni bio iskren, ja nisam taj tip. Ali, ako je stvarno prolupao u toj vezi... Vidim da svašta laprda, gadan je. Ne znam zašto mene uvlače u sve to?! - šokirana je Indi.

Ne krije da su je glasine koje je Anastasija plasirala u Beloj kući uznemirile, zbog čega će je tužiti.

- Zašto bi ta devojka uzimala moje ime u usta tek tako, ako joj ništa nije pričao?! Ona to izgovara?! On ovo nije mogao da joj kaže, jer se to nikada nije desilo! Koje poniženje, koje reči, užas! Ovo je atak na moj život, baš problem! Bora je prolupao otkad je ušao unutra, sećam se, kada sam ušla unutra na žurku pravio mi je scenu jer me je Terza zagrlio... Prišao je Terzi, rekao:"To je moja cura", prolupao je skroz. Ako stoji iza ovoga, odgovaraće i on, ali i njegova devojka, jer ovo gleda milionski auditorijum, moja majka, otac, sestra, moj momak... Kvare mi život, remete moju auru, ja sam sad uznemirena. Da zažmurim na ovo neću, a pre dve nedelje sam davala lepe komentare za Boru, bila pravi drug uz njega i govorila da on nema afinitete prema Urošu Staniću - iskrena je Indi.

Autor: D. T.