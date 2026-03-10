Mića odlučio o njihovoj sudbini! Pred vođu stavljen težak zadatak, Aneli pobesnela, odmah DIGLA FRKU! (VIDEO)

Aneli se njegov izbor nije dopao.

Novo pismo je stiglo u "Elitu 9" a ovonedeljni vođa Lepi Mića ga je pročitao pred svima.

- Draga Elito, sada će vođa odlučiti ko će biti odabrani učesnik ove nedelje, Mića će izabrati osam muškaraca koji su se najbolje pokazali u iznenađenjima za žene. Neophodno je i da Mića obrazloži zašto je odabrao baš te muškarce - pisalo je u pismu.

Mića je odmah počeo da bira Odabrane ove nedelje.

- Dačo broj jedan koji je pobedio i osvojio sve, on je pesmom pokazao Milenu emociju, onda Bora koji je na italijanski način pokazao svojoj prijateljici Maji ono što je divno, krasno i bajno. Tri pa Asmine, ti si se potrudio. Ali u izolaciji si. Murate ti si pokazao da znaš da se potrudiš da na srpskom dočaraš emociju, tako da ti si treći. Cimi, ti si sledeći, bio si podignut u nebesa, napravio si štimung. Sledeći je Miki, uživaj, opusti se tamo. Anđelo, bravo majstore, bio si jači od Željka Samardžića, to je meni top, ful, čak si i od žena dobio glasove. Ivane, ti si božanstvenom ženom objasnio da je božanstvena, tako da je to to, dao si sve od sebe, bio si okej što se mene tiče. Gde je Filip Đukić, on je bio jedan od jačih šrafova, bio mi je top. Filip, Ivan, Anđelo, Murat, Cimi, Bora, Miki i Dača - rekao je Mića.

- Ivana šalješ, ne mogu da verujem - pobunila se Aneli.

- Šta te boli k*rac, nisi ti meni mama - rekao je Mića.

Autor: R.L.