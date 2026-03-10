AKTUELNO

Zadruga

Stavio bih ga u blender! Janjuš se žalio Toši da već POLA GODINE NEMA S*KS: Šest meseci po pločicama... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Teške muke Janjuševe.

Robot Toša i Marko Janjušević Janjuš dogovarali su se oko toga kako će Janjuš proslaviti rođendan za nekoliko dana u Eliti. Nakon toga Janjuš se žalio kako već predugo nema s*ks.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prij*balo mi se, ne mogu više da izdržim šest meseci, stavio bih ga u blender - rekao je Janjuš.

- Nemoj samo u mene - naveo je Toša.

- Neću, ali u ozbiljnoj sam krizi. Šest meseci nemam s*ks, to je bolesno... Šest meseci po pločicama - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

