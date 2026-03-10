Stavio bih ga u blender! Janjuš se žalio Toši da već POLA GODINE NEMA S*KS: Šest meseci po pločicama... (VIDEO)

Teške muke Janjuševe.
Robot Toša i Marko Janjušević Janjuš dogovarali su se oko toga kako će Janjuš proslaviti rođendan za nekoliko dana u Eliti. Nakon toga Janjuš se žalio kako već predugo nema s*ks.
- Prij*balo mi se, ne mogu više da izdržim šest meseci, stavio bih ga u blender - rekao je Janjuš.
- Nemoj samo u mene - naveo je Toša.
- Neću, ali u ozbiljnoj sam krizi. Šest meseci nemam s*ks, to je bolesno... Šest meseci po pločicama - rekao je Janjuš.
Autor: R.L.