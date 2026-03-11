AKTUELNO

Zadruga

JEDVA DOČEKALI: Veliki šef poslao poklon odabranima, oni se razgrabili kao nikada (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Maštaju o tome čitav dan!

Upravo je u Kuću odabranih obezbeđenje unelo poklon od Velikog šefa.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, kako se čulo zvono, takimčari su doleteli do stola u Kuću odabranih i odmah se razgrabili.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.

