KRALJ KONTRADIKTORNOSTI: Asmin ne može da se dogovori sa sobom da li je lud za Majom, ili je njegov HIR! (VIDEO)

Asmin Durdžić razgovarao je sa Majom Marinković ispred kazina, te su započeli priču o svom odnosu.
- Koji si ti blam, ja sam institucija - rekla je Maja.
- Samo me ti zanimaš. Trebalo je onu pink haljinicu da obučeš - rekao je Asmin.
- Bolesniku jedan. Ti da mi govoriš šta ću ja da obučem? - upitala je Maja.
- Mene si nekad pitala kako da se obučeš - kazao je Asmin.
- Da, jesam. Dok nisi počeo otvoreno da me muvaš. Bolesniku jedan
- Misliš da ja tebe muvam? - upitao je Asmin.
- Da, naravno. Samo nemaš prođu - odgovorila je Maja.
- Majo...previše si popila - rekao je Asmin.
Autor: S.Z.