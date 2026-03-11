AKTUELNO

Zadruga

KRALJ KONTRADIKTORNOSTI: Asmin ne može da se dogovori sa sobom da li je lud za Majom, ili je njegov HIR! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Asmin Durdžić razgovarao je sa Majom Marinković ispred kazina, te su započeli priču o svom odnosu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koji si ti blam, ja sam institucija - rekla je Maja.

- Samo me ti zanimaš. Trebalo je onu pink haljinicu da obučeš - rekao je Asmin.

- Bolesniku jedan. Ti da mi govoriš šta ću ja da obučem? - upitala je Maja.

- Mene si nekad pitala kako da se obučeš - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da, jesam. Dok nisi počeo otvoreno da me muvaš. Bolesniku jedan

- Misliš da ja tebe muvam? - upitao je Asmin.

- Da, naravno. Samo nemaš prođu - odgovorila je Maja.

- Majo...previše si popila - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte OVDE

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Sad mu je kriv i Anđelo! Asmin ne može da podnese nijednog muškarca u blizini Maje i Aneli! (VIDEO)

Zadruga

Ništa mu nije jasno: Filip nakon vrele noći sa Majom ne može da pronađe gaće, totalno se zbunio (VIDEO)

Domaći

Ko ovu dramu režira?! Aneli otkrila da ju je Asmin grlio, pa potkačila Mevlidu: Majka njegova može da ga nagovori da mi NE VRATI Noru (VIDEO)

Zadruga

Lapsus lingve! Luki jezik ipak hoće pravo?! Otkrio da li je odbio lisice zbog Anite ili iz straha da ne odoli Aneli (VIDEO)

Zadruga

Probaću tebe da skinem: Luka više ne može da se suzdrži, popustile mu kočnice pred punom sobom! (VIDEO)

Zadruga

Njegov nastup me ugrizao za srce: Matora priznala da Kariću nikad neće oprostiti izdaju, i dalje ne može da poveruje šta joj je uradio! (VIDEO)