TVRDI PAZAR: Vanja stavila Janjušu do znanja da joj je potrebno još vremena kako bi ušli u ljubavnu vezu, on joj poručio: ĐAVOLE JEDAN... (VIDEO)

Da li će se naći na pola puta?

Robot Toša želeo je da sazna šta Marka Januševića Janjuša najviše tišti u odnosu sa Vanjom Živić.

- Ja sam rekao Vanji da mi se dopada, a ona samo nešto pridikuje - rekao je Janjuš.

- Kakve su ti to zajebancije? Imaš neke izjave - kazala je Vanja.

- Sviđam li se ja tebi? - upitao je Janjuš.

- Tošo, sladak mi je, kao šećerlemica - rekla je Vanja.

- Eto, Tošo - kazao je Janjuš.

- Nisam ja laka ženska, mora malo vremena da prođe za nešto više - rekla je Vanja.

- Sviđaš mi se, đavole jedan - dodao je Janjuš.

Autor: S.Z.