AKTUELNO

Zadruga

TVRDI PAZAR: Vanja stavila Janjušu do znanja da joj je potrebno još vremena kako bi ušli u ljubavnu vezu, on joj poručio: ĐAVOLE JEDAN... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li će se naći na pola puta?

Robot Toša želeo je da sazna šta Marka Januševića Janjuša najviše tišti u odnosu sa Vanjom Živić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam rekao Vanji da mi se dopada, a ona samo nešto pridikuje - rekao je Janjuš.

- Kakve su ti to zajebancije? Imaš neke izjave - kazala je Vanja.

- Sviđam li se ja tebi? - upitao je Janjuš.

- Tošo, sladak mi je, kao šećerlemica - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Eto, Tošo - kazao je Janjuš.

- Nisam ja laka ženska, mora malo vremena da prođe za nešto više - rekla je Vanja.

- Sviđaš mi se, đavole jedan - dodao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

OŠUGAVILO JOJ SE KUČE! Dača urnisao Aneli, tvrdi da ne vodi računa o svom ljubimcu! (VIDEO)

Zadruga

Poseban si joj, slaba je na tebe: Nerio sve sigurniji da je Aneli odlepila za Janjušem, predviđa im pomirenje! (VIDEO)

Zadruga

PONOVO BLISKI: Dušica koristi svaki trenutak da se približi Janjušu, obnova romanse na pomolu?! (VIDEO)

Farma

ODREKLA SE RIJALITI ĆERKE?! Jelena Golubović stavila Aleksandri do znanja koliko je njen postupak POVREDIO (VIDEO)

Zadruga

AU, KAKVA ISPALA! Aleksandra Jakšić stavila do znanja Anđelu da mu je veoma naklonjena, on joj između redova poručio da nije NJEGOV TIP! (VIDEO)

Domaći

JA ŽELIM ŽIVOT SA TOBOM: Asmin još jednom Maji stavio do znanja da je voli, ona se odlučila na OVAJ KORAK (VIDEO)