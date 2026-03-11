Ne veruje šta čuju njegovi senzori: Toša se frapirao zbog sinoćnih dešavanja Maje i Asmina, Dača mu otkrio sve tračeve! (VIDEO)

Bila je burna žurka!

Robot Toša ušao je na imanje u Šimanovcima i odmah je otišao kod Danila Dače Virijevića kako bi dobio najsvežije tračeve iz Bele kuće.

- Oni su se u jednom trenutku zakačili usnama, sve je to bila slučajno. Šaputali su i ona je rekla da će za sve da mu se us*re u život, Izvrnula mu je pastu na glavu jer mu je prišla Todićka i rekla je da je to radila iz ljubavi - govorio je Dača.

- Prelep gest, videću da je to primenim - dodao je Toša.

- Maja je sinoć bila najopuštenija, unosila mu se u facu. Ona ima zadršku jer mu ne veruje da će joj ostati veran i da može da joj se desi isto što i Staniji i Aneli. Vidi se da se on njoj sviđa. Sinoć je bilo najžešće - pričao je Dača.

Autor: A. Nikolić