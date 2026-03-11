AKTUELNO

Zadruga

NASMEJAO SVE DO SUZA! Robot Moša delio šakom i kapom savete slušaocima 'Radio Amnezije!' (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Gost iznenađenja!

Sale Luks (Robot Moša) gostovao je u emisiji ''Radio Amnezija'', te je fiktivnim gledaocima Bore Santane i Filipa Đukića delio savete. Ovaj njihov potez, nasmejao jeje sve učesnike Elite do suza.

Foto: TV Pink Printscreen

Imamo uključenje - rekao je Bora.

- Imam višak kilograma, a verenica mi to zamera, govori da sam predebeo. Mošo, šta da radim?

- Ako želite da smršate, pustite da vas prevari verenica - kazao je Moša(Luks).

Naredno uključenje imamo - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Čula sam da Milena prodaje neke diplome, gde ja mogu da nađem mesto gde kupuje to?

- Najlon pijaca, s leve strane, tako se priča - kazao je Moša(Luks).

- Imamo naredno uključenje - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije mi jasno da se Janjuš meša u odnos Vanje i Dušice, njih dve su nerazdvojne, a on stoji na njihihovom putu.

- U to ime, ide pesma 'Da sam muško, samo jedan dan'' - kazao je Moša(Luks)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

