PRIJA MI NJEGOVA ENERGIJA... Maja tvrdi da su njene emocije prema Asminu isključivo prijateljske, on uveren da laže kao PAS! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Da li su ljubavne iskre među njima i više nego evidentne?!

Maja Marinković i Asmin Durdžić naredni su gostovali u emisiji ''Radio Amnezija'', te su se osvrnuli na temu svog odnosa.

Foto: TV Pink Printscreen

- Majo, šta se desilo sinoć? Zbog čega je pasta završila na Asminu sinoć? - upitao je Filip.

- Ljubomorna je bila - dodao je Asmin.

- Ne, nije to istina. Čovek je odlepio, ne može da se kontroliše. Ne može da prekine da ide za mnom i da me uhodi. Ja Asmina veoma gotivim, specijalan je slučaj, ali ga ne gledam kao osobu sa kojom bih bila. Ne zanima me šta će ko da kaže, iskreno, znam šta mislim i kako se osećam - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona samu sebe uverava u ove laži. Ni sama sebi ne veruje u to što govori. Sve je Toši okrenula u njenu korist, a meni je simpatična - rekao je Asmin.

- Asmina veoma gotivim, volim njegovu energiju, ali ne bih mogla da budemn s njim i ne vidim sebe u takvom odnosu - kazala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

