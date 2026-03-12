AKTUELNO

Spetljao se u mreži laži koju je ispleo! Luka sateran u ćošak, odao tajnu Asminu koju mu je Anita poverila, u sve upletena i Maja?! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Raskrinkavanje!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Luki Vujoviću.

- Koju si tajnu Anitinu sinoć poverio Asminu na žurci, a za koju ti je Anita zapretila raskidom - glasilo je pitanje.

- Ona mi je rekla da je pričala nešto o meni i o Asminu sa Majom, rekla je da ne želi da mi kaže... - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ništa nismo pričali, nikakva tajna - rekla je Anita.

- Rekao si: "Anita mi je rekla da ako ovo nekom kažem, da će raskinuti sa mnom" - rekao je voditelj.

- Nikada mu nisam rekla da ćemo raskinuti zbog nečega - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije bitno da li si to Luki rekao, bitno je da to što je on rekao Asminu da ima težinu, da je neki haos - rekla je Matora.

- Da li se Maja poverila Aniti da se zaljubila u Asmina, pa je Asmin na to rekao: "znam ja to" - pitao je Milan.

- Nije stvarno, Maja mi to nikada nije rekla...Ja znam da se Maji Asmin ne sviđa, uvek mi je to pričala, rekla je da nema problem, ona je bila sa mužem svoje drugarice, nije njoj ni problem Stanija. Maja i ja smo izašle na cigaru, Luka nije hteo - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma ne zanima me. Nije problem nikakav, ja se ne ljutim...Ja tajne u rijalitiju zaista nemam, ovde ništa ne može da se sakrije - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije. 

Autor: Nikola Žugić

