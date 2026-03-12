AKTUELNO

Bila sam majka svojoj braći, nije mi život bio kao po loju: Anita opravdala svoje životne greške preko teskog detinjstva! (VIDEO)

Nije joj bilo lako!

Anita Stanojlović dobila je reč kako bi odgovorila svom bivšem dečku Anđelu Rankoviću.

- Meni život nije bio kao po loju, da sam bila mamina princeza. Ja sam bila druga majka svojoj braći, izdržavala ih dok je majka radila - rekla je Anita.

- Ovo što Luka priča da bi trebao neko da je brani, ona je sama rekla da je sve super i da je boli uvo šta će da joj kažu mama i tata, a kamoli bilo ko ovde. Zapravo mi je uši što je Luka rekao, uporedio je odnos majke i oca sa svim stvarima koje je Anita ovde pravila, sa lomljenjem i svim ovim - rekao je Anđelo.

- Ne! Ja sam mislio na normalne svađe - rekao je Luka.

- Vi ste imali lomljavu, šamare i ostalo - rekao je Anđelo.

- SIgurno ne mislim da je moja majka lomila parfme kući - rekao je Luka.

- Mislim da Luka živi u filmu - rekao je Anđelo.

- Ja sam mnogo sazrela. Shvatila sam da sam jako borbena žena, ne trebaju mi fejk branjenja - rekla je Anita.

