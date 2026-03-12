Dogovor je pao: Bora i Uroš sklopili primirje, Santana mu dođe izvinjenje i šimnku u vrednosti od 100 evra! (VIDEO)

Zakopali ratne sekire!

Uroš Stanić i Bora Santana sklopili su primirje i napravili dogovor kako će njihov odnos dalje funkcionisati.

- Da se izviniš meni i mojoj majci - rekao je Uroš.

- I ti mojima. Praviš mi ljubomorne scene kao da smo u vezi - govorio je Bora.

- Znači družimo se i pričamo - rekao je Uroš.

- Kao i sa njima - dodao je Santana.

- Ali ja sam ti draži. Možemo da treniramo i da smršamo. Mojoj majci da se izviniš. Kofer da mi kupiš, ako ti je puno 5000 dinara kupi mi neseser. Puder i bronzer po 1000 dinara - govorio je Uroš.

- Reći ću za 100 evra da ti kupe za Uskrs - dodao je Bora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić