Dogovor je pao: Bora i Uroš sklopili primirje, Santana mu dođe izvinjenje i šimnku u vrednosti od 100 evra! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Zakopali ratne sekire!

Uroš Stanić i Bora Santana sklopili su primirje i napravili dogovor kako će njihov odnos dalje funkcionisati.

- Da se izviniš meni i mojoj majci - rekao je Uroš.

- I ti mojima. Praviš mi ljubomorne scene kao da smo u vezi - govorio je Bora.

- Znači družimo se i pričamo - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kao i sa njima - dodao je Santana.

- Ali ja sam ti draži. Možemo da treniramo i da smršamo. Mojoj majci da se izviniš. Kofer da mi kupiš, ako ti je puno 5000 dinara kupi mi neseser. Puder i bronzer po 1000 dinara - govorio je Uroš.

- Reći ću za 100 evra da ti kupe za Uskrs - dodao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#Bora Santana

#ELITA

#Uroš Stanić

