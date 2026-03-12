AKTUELNO

Zadruga

Janjuševe bivše bojkotuju njegov rođendan: Sve se okupile na jednom mestu, za njegovo slavlje neće da čuju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Odustale od odlaska na slavlje!

Aneli Ahmić donela je odluku da preskoči proslavu Marka Janjuševića Janjuša, pa se zavukla u krevet. Ona nije bila jedina bivša koja je preskočila slavlje, pa su u sobi pored nje bila i Jovana Cvijanović, Dragana Stojančević, ali i Jovana advokatica za koju se Janjuš više puta šalio da je imao vrelu akciju.

Foto: TV Pink Printscreen

Mnogi su očekivali da će sa Aneli pojaviti na rođendanu, ali je ona jutros ipak donela odluku da ne prisustvuje. Ipak se na njegovom slavlju pojavla samo Maja Marinković, dok su ostale bojkotovale.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

