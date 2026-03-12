AKTUELNO

Zadruga

Gde će vam duša? Sara grca u suzama, ne shvata zašto je postala krpa za brisanje poda svojim bivšim momcima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije joj lako!

Ivan Marinković iskoristio je priliku da pred svima ponizi svoju bivšu devojku Saru Stojanović, zbog čega se ona raspala u suzama.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zamisli kako je meni bilo kad si ti ovde ustajala i govori sviđa mi se Murat, pa Asmin - vikao je Ivan.

- To nije razlog da me ponižavaš - rekla je Sara kroz suze.

- Odlepio si za Sarom, ostavi je na miru, šta ste se okomili na devojku - vikala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mene čekaju velike stvari. Smučili ste mi se! Gde će vam duša? Dokle da se iživljavate na devojkama - vikala je Sara.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

