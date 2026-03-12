Gde će vam duša? Sara grca u suzama, ne shvata zašto je postala krpa za brisanje poda svojim bivšim momcima! (VIDEO)

Nije joj lako!
Ivan Marinković iskoristio je priliku da pred svima ponizi svoju bivšu devojku Saru Stojanović, zbog čega se ona raspala u suzama.
- Zamisli kako je meni bilo kad si ti ovde ustajala i govori sviđa mi se Murat, pa Asmin - vikao je Ivan.
- To nije razlog da me ponižavaš - rekla je Sara kroz suze.
- Odlepio si za Sarom, ostavi je na miru, šta ste se okomili na devojku - vikala je Maja.
- Mene čekaju velike stvari. Smučili ste mi se! Gde će vam duša? Dokle da se iživljavate na devojkama - vikala je Sara.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: A.Anđić