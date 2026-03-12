Gaziš Staniju zarad žene s kojom nisi! Aneli stala na stranu ljute rivalke, pa vratila Asmina na fabrička: Smrade nakaradni, gori čovek ne postoji! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Aneli Ahmić.

Kako znaš da Luka stalno tebe gleda, ako ne gledaš ti njega?

- Ja sam rekla da ja gledam. Poslednjih dana nisam obraćala pažnju, nisu mi inspirativni ni on ni ona - rekla je Aneli.

- Ja nju gledam kao i svaku drugu osobu - rekao je Luka.

Naredno pitanje bilo je za Milenu Kačavendu.

Da li ti je to Aneli opet ušla u milost kad si se posvađala sa Asminom?

- Naš odnos je nepromenjen. U onoj situaciji Aneli i Bebica su bili najkorektniji, a ona je tad mogla najviše da gazi - rekla je Milena.

- Komentarisaću je realno, ali u njihov sukob ne želim da ulazim - rekla je Aneli.

- Ja sam ušao da gazim celu njenu porodicu, ne znam šta hvata na patetiku - rekao je Asmin.

- Gaziš sad Staniju smrade nakaradni. Šta si počeo iznositi o Staniji zarad žene sa kojom nisi u vezi. Smrade jedan ne postoj gora osoba od tebe - rekla je Aneli.

- Pokazala je da je žene bez karaktera i bez ičega - rekao je Asmin.

- Ni sa kim se više ne mirim, pijem kafu sama do kraja - rekla je Aneli.

- Milena bi prihvatila da se pomiri sa Aneli. Sa svima bi se udružila protiv nekoga - rekao je Anđelo.

- Čekam samo da prođe Bajram, j*baću ti majku - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić