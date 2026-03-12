Maja i Anđelo bili intimni? Cimeri obelodanili njihove vrele poruke, a njihove reakcije dodatno podigle prašinu (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Jovanu Tomić Matoru.

Odakle odjednom spuštanje lopte sa Anitom? Malo fali da postanete BFF prijateljice?

- Moje učešće se ne svodi na Anđela i Anitu više. U njihovoj svađi ne biram stranu, a istinu iznosim. Ona je osuđena za loše što je uradila, kao i ja što sam. Totalno radim na svojim frustracijama koje sam nekad imala. Anđelo nikad ne može biti krivlji od Anite - rekla je Matora.

Uroše, pričao si da su Maja i Anđelo bili intimni, objasni?

- Smatram da jesu, pokrivaju se ovde. Pokušavaju da zataškaju sve, njihov odnos mi je jako čudan. Anđelo uvek staje na Majinu stranu i on na njenu, a ne videh neko prijateljstvo. Znam da za neke poruke - rekao je Uroš.

- Ja nikad nisam znao da li su oni imali nešto jer ne znam. Poruke su bile u fazonu da se vide. Za Filipa sam znao jer u mi neki ljudi iz kuće na Zlatiboru rekli. Za njih dvoje stvarno ne mogu da tvrdim - rekao je Janjuš.

- Poruke su bile tipa gde si i šta ima. Rekla mi je da ulazi u dvojku, pa kad je izašla nisam ni znao da su oni zajedno. Bilo je posle da li hoćemo da se vidimo, na piće ili na kafu da idemo i tu je sve stalo. Maja i ja se nikad ni u gradu nismo sreli - rekao je Anđelo.

- Svako ko bude tvrdio biće tužen! Anđela najviše volim i on jeste neko sa kim se napolju nikad nisam videla. Ja nisam odgovorila na te poruke. Mi smo radili zajedno na splavu - rekla je Maja.

- Ja Maju ne poznajem s polja i ja Maju ne mogu da držim u šaci - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić