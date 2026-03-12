Sad je sve jasno! Maja opravdala Asminovo prisustvo tokom njenog tuširanja, uošte joj nije smetalo: Gledao me u oči (VIDEO)

Asminu puno srce!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Anitu Stanojlović.

Kad bi morala da biraš između Anđela i Matore koga bi izabrala?

- Smtram da je Matora bolji čovek, ali emotivno ni on ni ona - rekla je Anita.

Majo, džabe pričaš za stolom da te Asmin ne interesuje, a dozvolila si mu da te gleda dok se tuširaš.

- Ja se gola skidam i u garderoberu, nemam problem sa tim. Nije me gledao u telo, gledao me u oči. Sprdali smo se. Ja sam osam godina ovde i izgubila sam osećaj i svest, presvlačim se gde stignem. Za džabe ne radim ništa, to mi je posao - rekla je Maja.

- Ja kad sam ušao pre dva meseca u garderober dok se skidala ona je kukala. Sada Maja popušta. Da izolacija traje još dve nedelje ušli bi u vezu - rekao je Uroš.

Luka, pričao si da zbog Aneli ne možeš da se družiš sa ljudima i bacaš fore, pa šta je sad?

- Ta druga strana sa pravom zamera i ne mogu da budem svoj. Da sam slobodan ja bih dokazao da me Maja ne zanima ili Aneli jer bih bacao fore. Sada sam mnogo slobodniji - rekao je Luka.

Majo, možeš li reći pred svima šta si rekla za Janjuša i Vanju curiguz?

- Rekla sam u facu da ne vidim ništa. Mislim da on ima neku vrstu emocija prema Aneli. Ne može da otpusti taj neki osećaj prema njoj - rekla je Maja.

- Nemamo mi emocije još. Da ja sam gvoorio da imam neku vrstu emocija prema Aneli. Neka energija između nas dvoje je tako funkcionisala. Sada je postalo neprirodno da ja i Aneli komuniciramo. Ja ću njoj naravno uzvratiti tužbom - rekao je Janjuš.

- On je rekao da će svedočiti za svoju ženu protiv mene. Ja njemu nisam to zamerila i on je mene tada vređao, a onda je došla tužba za njega nakon dve godine -rekla je Aneli.

- Naravno da ću da kažem kako je bilo, vređala si bez potrebe moju bivšu ženu. Ja ne znam šta je nju povredilo - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić