Ispijeni, isceđeni i uništeni! Luka i Anita, kao bez duše, sede jedno kraj drugog, gledaju bledo, posle pet sati svađe! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Napokon prestali da urlaju jedno na drugo.

Anita Stanojlović i Luka Vujović su se satima svađali tokom prethodne noći. Ovoga puta povod za svađu bilo je to što je Anita tokom emisije iznela da je Luka pričao za Aneli da ne miriše lepo, kao i da je sa njom u rijalitiju takođe imao brutalan, divljački s*ks, što je Luka javno demantovao.

Foto: TV Pink Printscreen

Anita je potpuno povilenela što Luka neće da laže kad laže ona, pa mu je napravila pakao tokom čitave noći.

Posle sati i sati svađe, oni su izašli ispred rehabilitacije, popušili po cigaretu, a onda napokon ućutali. Luka je malo prošetao do doka, a onda se pridružio svojoj devojci u krevetu.

Autor: R.L.

