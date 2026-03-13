Pljuvao je Terzu i dok je bio sa mnom, uvlači mu se u bu*u: Stefani Grujić demolirala Munjeza, pa otkrila: Nisam sigurna da li je Kostu video ČETIRI PUTA

Pre nekoliko dana, Jovana Cvijanović, poznatija i kao Jovana pevačica otkrila je da je Stefani Grujić u jednom momentu pozvala, te i da joj je tako tražila finansijsku pomoć budući da, kako je Stefani njoj rekla, otac njenog sina Konstantina Danijel Dujković Munjez ne mari za njim, te smo mi odmah pozvali Stefani kako bi čuli da li je ovo zapravo istina!

Ova tema posebno je pogodila njegovog dojučerašnjeg druga Borislava Terzića Terzu, koji je bio u potpunom šoku, a koji i dalje nije zaboravio šta je njemu Munjez uradio, te se Stefani u izjavi za Pink.rs osvrnula prvo na prijateljstvo Munje i Terze.

- Što se tiče toga, čula sam to sve. Mogu samo da potvrdim celu priču od Jovane pevačice, ja nju podržavam apsolutno u svemu, meni je Jovana draga. Isto tako, Jovana mi je poslala prepiske kako je Munjez smarao da ga vodi na picu i tako dalje...Međutim, i tu je oduvan. Hteo je da pravi priču, tako da ja znam iz osmice i sedmice, Munjez je tako pljuvao Terzu, ne da nisu prijatelji i drugari. Što kaže Terza: "kao da su u nekoj šemi", Bože me oprosti, mislim strašno. Ja znam i kada je Munja bio sa mnom kako je pljuvao Terzu. Terza tu ne popušta, tu je Munja koji bukvalno moli, uvlači se u bu*u i moli za malo kadra. Munjez trenutno ne postoji - rekla je Stefani.

"Od kad smo izašli iz rijalitija, nisam sigurna da li je sina video četiri puta"

Kada je reč o tome što je Jovana pevačica iznela tokom emisije "Pitanja gledalaca", a to je da joj se Stefani žalila da Munjez ne zove i ne pita za dete, Grujićeva je njenu priču potvrdila, nesigurno otkrivši da Munjez od kraja "Elite 8", nije video sina svega četiri puta.

- Napravila sam skandal kada je stavio na stori da se vidi Konstantin i Barbara i napisao "naše rijaliti bebe", ti svoje dete nazivaš rijaliti bebom! Da, to je istina, od kada smo izašli iz rijalitija video je sina, sada da ne lažem, nisam sigurna da li je video četiri puta! Imala sam jednu situaciju gde sam ga pitala da pošalje novac, on je velikim slovima napisao: "pare ne dam, ti da ih trošiš ne pada mi na pamet". Jovana je stvarno bila uz mene kada je meni bilo jako, jako teško - ističe Stefani i nastavlja:

Za prvi rođendan je bio blokiran svuda, ja sam njega odblokirala, snimao je lajv i rekao: "video sam da sam odblokiran, ali mene to ne zanima, ja sam je blokirao". On nije upisan kao otac, niti ima želju da se radi na tome. On priča o tužbama, meni ništa nije stiglo. Njih onaj DNK ne intresuje, ništa to! I ona njegova mama, mogla je makar kesu da pošalje za unuka ili da traži sliku. On uvek, ako bude bio normalan, pristajem da sednemo i da porazgovaramo oko deteta, ali je to na tome ostalo, niko mi nije pisao, pljuvao me je posle toga.

Za sam kraj razgovora, osvrnula se na komentar svoje bivše verenice Jovane Tomić Matore, koja je istakla da je sve ovo što se dešava zapravo Munjina karma, kao i da, kako je rekla, se pomirio sa Stefani, samo da bi dokazao da ponovo može da bude sa njom.

- Što se tiče te prošle sezone, ja sam sa Munjom pristala da se pomirim radi deteta i radi tog eto tog porodičnog života. Nije uspelo, nije dečko za to. Matora je donekle u pravu, nema potrebe da me pljuje, mi ćemo sve rešiti preko suda, tako da eto... - zaključila je Grujićeva za naš portal.

Matora izvela Konstantina i Stefani iz porodilišta

Podsetimo, 21. januara prošle godine, Stefani se porodila, te je na svet donela malog Konstantina, koji danas ima godinu dana, a tada ju je njena tadašnja verenica Matora izvela iz porodilišta. One su tada nasmejane i držeći se za ruke napustile su porodilište i odvezle se taksijem u nepoznatom pravcu.

"Konstantin liči na mene"

Kada se Stefani porodila, ekipa portala Pink.rs pozvala je Matoru, koja nije krila sreću zbog Stefaninog porođaja, te tako nije prestajala da plače.

- Pod utiskom sam, ne mogu da pričam. Presećna sam, šta da kažem, presećna sam - ponavljala je Matora koja je sve vreme plakala:

Od prvog dana sam uz nju, u četvrtom mesecu trudnoće smo saznali da je trudna. Sve vreme sam je pazila, brinula o njoj... Presećna sam, nema veće sreće, ma ne mogu da vam opišem! Niko nije znao, nikom nismo rekle, znala je samo Stefanina majka, evo me, tu sam sa njom. Stefani je dobro, Konstantin je prelep, znaš kakav je... I liči na mene! Majke mi, baš liči na mene, dobro smo krkali i on i ja tokom Stefanine trudnoće.

Autor: Nikola Žugić