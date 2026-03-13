Želim da dođe do veridbe i svadbe: Anđelo brutalno unakazio Luku i Anitu, otkrio zbog čega je ona bez njega dotakla samo dno! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Maša Mihailović u emisiji "Pitanja novinara" razgovarala je sa Anđelom Rankovićem koji je otkrio zbog čega misli da je Luka Vujović danas fizički nasrnuo na njega.

- Ubiše ga kompleksi. Prvi me je uvukao, prvi me je vređao, a rekao sam mu da me ne uvlači jer će da dobije adekvatan odgovor. On je reagovao jer je bio svestan da je dobio povratnu kakvu nije očekivao i da sam to uradio da radim na prozivke kad je u pitanju video snimak. On priča da ne zna koliko će moći još da izdrži u ovom odnosu, treba u početku da bude najlepše i najslađe i početak je uvek najlepši, a tek posle sledi dali razvoj veze. Nije im najlepše jer su iz inata ušli u vezu, Anita je radila stvari da bi se meni inata, a hvala Bogu da je to radila i napolju i ovde. Luka je hteo da dokaže da ne voli Aneli. Vezu su zasnovali na lošem temelju. Sve čujem i pratim, pitanja je trenutka kad ću nešto da kažem. Više puta sam čuo da je Luka rekao Aniti da ne zna koliko će još da izdrži, vidi se da su počeli da se takmiče i to samo nakon tri meseca veze. Ja sam sad još veći prijatelj njihove veze. Želim da dođe do veridbe, svadbe i do kraja života da budu zajedno da bi se spasili svi drugi sa kojima bi možda bili ako njih dvoje nisu zajedno - govorio je Anđelo.

- Kad uporediš tvoj odnos sa Anitom i njen sa Lukom koliko je drugačije njeno ponašanje? - pitala je Maša.

- Gubi honorare, a ušla je zbog sina, bila je u mulju, a sa 22 godine je izašla kao dostojanstvena pobednica i osoba za koju niko nije očekivao da će da dostigne taj nivo i osvoji 100.000 evra, popravila je odnose sa porodicom, predstavila se drugačije, unormalila je odnose s čovekom s kojim ima dete... Sad joj se svi smeju, izlazi na p*rno sajtovima, a ona se diči time. Došla je do toga da gubi honorare iz nedelje u nedelju, dečku koga kaže da voli lupi mu šamar. Došla je do situacija da njena drugarica ratuje sa Lukinom majkom. Ona je sama sa sobom u mulju i blamu. Sa mno je bila totalno drugačija, a koliko god da ljudi pričaju da je bila fejk sa mnom je bila drugačije verzija od one pre veze sa mnom, posle veze sa mnom i napolju - pričao je Anđelo.

- Da li ih boli tvoje prijateljstvo sa Aneli? - dodala je voditeljka.

- Naravno. Luka je u samom staru želeo da posvađa Aneli i mene dok su još bili zajedno. To da ih boli naše druženje i da su ljudi govori kad nas zajedno komentarišu. Oni su istripovali da se takmiče protiv nas, pogotovo kad su došli pokloni jer im je samo to u glavi. Anita u svemu želi da bude najbolja i prva jer je jako samoživa osoba. On je svojom reakcijom pokazao da brine o Aneli, on ima osećaj i dalje da pogleda šta ona radi kako je. Isti su i nisu osobe koje se raduju tuđoj sreći i tuđem uspehu. Ona ne bi mogla da prihvati bilo čiji uspeh, nju to jede - pričao je Ranković.

Autor: A. Nikolić