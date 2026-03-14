Trese se Bela kuća: Dača raspalio paljbu po Luki i Aniti, otkrio koliko gore od ljubomore zbog Aneli i njenih poklona! (VIDEO)

Haos u Eliti!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditeljka Maša Mihailović razgovarala je sa Danilom Dačom Virijevićem o njegovom sukobu sa Aneli Ahmić.

- Najavio si tužbe, šta se desilo pa te je optužila da si gej? - pitala je Maša.

- Stigle su mi tužbe za uvrede koje nisu za tužakanje. Ja sam imao ove dve godine razloga za mnoge tužbe. Jesam vređao Aneli, vređala je i ona mene. Svako ko me bude tužio ja ću da uzvratim tužbom - rekao je Dača.

- Prokomentariši sve ovo o čemu su oni pričali i svađali se - dodala je voditeljka.

- Ja sam sinoć čuo haos jer sam išao kod Asmina u izolaciju. Luka je mislio da ga je Aneli prevarila i da će da bude žrtva i da će Anita i Luka kao budu kao Gastoz i Anđela prvi par Elite i da će Luku ona da izvede na pravi put. Oni su mnogo ljubomorni na Aneli. Gledaju na to da nemaju podršku od spolja, a to ne mora da znači da je tako. Poludeli su kad su Aneli stigli pokloni, poludeli su kad je Mića pobedio dva puta. Luka je sinoć sve slagao Anitu u rehabu, rekao je da se nije smejao Aneli i da nije imao kontakt sa njom. Ti si se sve vreme smejala ovde Aneli - govorio je Dača.

- Ona je ćutala, a ja sam ovde odgovarao - urlao je Luka.

- Luka, ja ti verujem - dodala je Anita.

- Ko ovo potvrđuje? Pa evo i Terza koji sve govori istinu - urlao je Vujović.

- Kad je rekao da se nije smejao Anita je na to rekla: "Gledaš me u oči i lažeš, sad znam da sve lažeš". Ona je njemu rekla: "Ako sam ja mogla da slažem za tebe trebalo je i ti za mene i da sam slagala" - dodao je Virijević.

- Ja sam rekla da bih slagala za njega šta god da je u pitanju, ali da nisam slagala - rekla je Anita.

Autor: A. Nikolić