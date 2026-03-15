ŠOK! Maja Marinković najavila skandal za večeras: Sve ću ih unakaziti (VIDEO)

Tokom napetog razgovora u Beloj kući, Maja Marinković i Dača otvorili su dušu jedno drugom, a njene reči o tome šta bi uradila učesnicima 'Elite 9'.

- Sve sam ja bila u pravu što sam sinoć pričala - započela je Maja.

- Kao što su Asmin i Janjuš, tako ste ti i Aneli rivaliteti, uvek će biti rivaliteta - rekao je Dača.

- Ja mislim da sinoć preko puta da nije sedeo Asmin ja bih bila u izolaciji - dodala je Maja.

- Pa dobro to je logično, zato što Asmina niko u kući ne volli. Zato što je ponižđavao, vređao ljude bezrazloga, a neke sa razlogom. Da je Kačavenda preko puta tebe bila ista bi bila sitaucija - nadovezao se Dača.

- A misliš da mene vole - sakrastično je dodala Maja.

- Pa da, ali više mrze Asmina. Zamisli da bude Kačavenda preko puta tebe... - nastavio je Dača.

- Aneli je poslala njega? - upitala ga je Maja.

-Jeste, što se nije dršala onoga što je rekla pre dve nedelje da je on otac njenog dedeta. Niiko nije iskren. Uvredilo me je što je asmin nasrnuo na mene jer sam glasao za njega- požalio se Dača.

- Unakaziću ih noćas na intervjuu sve kompletno ! Večeras su ga na*ebali - besno će Maja.

- S obzirom da znam neke stvari mislim da će večeras intervjui goreti - rekao je Dača.

- Unakaziću ih! Veruj mi. Naj*bali su ga - nastavila je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: T. Mladenović