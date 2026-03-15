Isterala je komšinicu koja ga je fenirala: Borina sestra tvrdi da je on bio sa Indi, pa otkrila: Jedino je pored nje bio srećan, volela bih da... (VIDEO)

Otkako je Anastasija Brčić podivljala i iznela da joj je Bora Santana, aktuelni učesnik "Elite 9", pričao dok su bili u vezi da je bio u šemi sa pevačicom Indi Aradinović, domaća javnost ne prestaje da bruji na ovu temu, te je tako sada svoj sud i saznanja dala njegova rođena sestra, Dragana.

Dragana se, naime, na samom početku osvrnula na Borino učešće, pa i na vezu sa Anastasijom, koja nije nimalo mirna već je pak, veoma turbulentna.

- Čini mi se loše, mnogo loše. Zameram mu mnoge stvari, prvo što je sa Anastasijom i što je i dalje sa njom u tako nekom odnosu. Nije dobra veza za njih, a ja ne mislim da Bora ima neke emocije, neke jake emocije, da to može da opstane. Bora je u takvom stanju emotivnom, mnogo lošem, pa je možda našao neku utehu u njoj, ali mislim da u spoljnom svetu nikada ne bi bio sa njom - rekla je Dragana, Borina sestra, ističući da Bora i dalje pati za Milicom Kemez, ali zbog toga što je ona sa njegovim drugom u vezi:

Mislim da pati, ali mislim da ga je pogodilo što je u vezi sa njegovim drugom!

"Isterala je komšinicu koja ga je fenirala"

Nakon ovoga, Borina sestra se osvrnula na Anastasijine tvrdnje da joj je Bora pričao da je bio u vezi sa pevačicom Indi Aradinović, pa i na pevačicin demantij na celu ovu priču.

- Milica je otišla od njega odmah posle slave, novembar mesec, našla je stan i rešila je da ne bude sa njim. Indi i Bora su radili zajedno, zaljubili su se, bili su zajedno, to je sto odsto, ja sam lično bila prisutna...Prisustvovala sam jednoj sceni, kada je komšinica došla da ga isfenira, kada je trebao da uđe u Elitu. Ona je došla kod mene i pitala me je: "šta traži ova ovde", a onda je ona napravila katastrofu: "zašto ona da te fenira? evo ja ću" i bukvalno je isterala devojku. Niko nije prisustvovao poljupcu ili tako nečemu, ali svi znamo da su bili zajedno - ističe ona u emisiji "Pitam za druga" i nastavlja:

Neprijatno sam iznenađena ovim što priča, nisam očekivala od nje da će ovo da uradi. Delovala mi je kao otvorena devojka, ne treba joj ni reklama ni ništa, zašto ne bi rekla?! Ja bih volela da mi ona bude snajka, jer je ona pozitivna i ona i Bora bi prosperirali mnogo dobro...Pa i da su imali to sve, pa šta?! To je njihova stvar! Ne verujem da je Bora, možda joj je rekao nešto, ali da je pričao nešto loše o Indi, ne verujem. Ona je jedina osoba koju sam ja videla da ide uz njega i da je srećan pored nje.

Autor: Nikola Žugić