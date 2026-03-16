S knedlom u grlu progovorio o Anitinom haosu! Anđelo na pomen njenog divljanja promenio boju, pa priznao: Spremna je da slaže, a da na Boga ne misli (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić porazgovarala je i sa Anđelom Rankovićem u Šiša baru o svim najaktuelnijim temama, ali o njegovim odnosima u Beloj kući.

- Sukob između tebe i Luke, da li misliš da je na tebe ljubomoran zbog Anite ili Aneli - pitala je Ivana.

- I jedno i drugo, ta ljubomora je krenula od Aneli, pa je prešla i od kada je sa Anitom. Ljubomoran je na moju pojavu, na sve, pa vraća film sa Aneli jer je Aneli njemu često u glavi...Znam i šta se desilo u hotelu kada smo Aneli i ja komentarisali, pa je on napravio haos. Pričali smo da se družimo i da ćemo da se smejemo i da nema razloga da se mrštimo jedno drugom, a sigurno on to pamti, pa mu je to u dubini, tinjalo je u njemu i sada je našao način da iskali sve to - rekao je Anđelo.

- Anita je pravila scene histerične, ljubomoru, došlo je na tvoje da je ona zapravo devojka u šestici. Da li se ona ponašala onako iz nesigurnosti, nezrelost, od čega si bežao spolja - pitala je Ivana.

- Meni je jasno sve, ja sam rekao da će se tek pokazati Anita da ono što je bila u sedmici sa mnom nije prava Anita, da ovo sve što sada radi i predstavlja, počev od onoga da je Luku ucenjivala, pa na kraju kada je urlala i vrištala, kada je krenula i ona na mene. Ovo je samo deo Anite. Bežao sam od toga, ništa slagao nisam, bežao sam od te Anite, moja najveća životna greška je što nisam želeo da gledam ništa iz te šestice. Ja sam posle sedmice izašao, čak i ono za bajaderu nisam istraživao, kasnije su mi dolazile informacije da nije to baš tako kako je ona meni pričala. Devojka nije normalna, devojka ima ozbiljan problem u glavi, neurotična, totalno prebaci. Ja sam pričao da je prebacivala i napolju i kada se desilo ono sa lisicama, ja sam rekao Luki da je to deo Anite. Ja želim da budu što više i da se pokaže što više, da vide kakva je Anita, šta ona radi i kakve psihičke probleme ima. Ako se neko iole pita što sam ostao u normalnim odnosima posle raskida, to je da ne bih doživljavao scene - rekao je Anđelo.

- Često zaborave da je ona govorila da je zaljubljena u Filipa Đukića. Da li misliš da bi bilo koga prihvatila za vezu ko bi to želeo - pitala je Ivana.

- Svakog, ko god bi joj posvetio vezu i ko god bi ozvaničio da bude sa njom. Mislim da je ljudima jasno da vide njih za stolom kakav je to odnos, Luka sedi kao stub, ona pilji u njega, to je neka opsesivnost i posesivnost. Ne znam sa koliko devojaka sam bio, ja to u životu nisam ni čuo ni sreo, a to je samo da je tu uz nju i da je prihvati. Ne mora odmah da se živi zajedno, ne mora sve to. Onda je ona došla u Beograd, uzela stan, dovela je Alekseja, pa sve tako. Ja to nisam želeo, želeo sam da budem sa svojom devojkom, ali eto. Smatram da ona želi da se na bilo koji način dočepa Beograda i da ima tu neku sigurnost da ima muškarca koji će, kako da kažem, biti uz nju kao podrška - rekao je Ranković.

- Mogli smo da primetimo da je sklona i lažima, ona je u Lukino ime govorila šta je on njoj rekao, pa je on to demantovao - rekla je voditeljka.

- Imala je status osobe koja kao priznaje sve, ona je priznavala greške i ono od čega ne može da beži, ali sam ja rekao da je ona osoba koja mnogo laže! Na koji način i kako je lagala Matoru da ništa nije uradila, svima je onda jasno koliko ona laže. Ona je njega, da kažemo, terala da laže, ona je ta koja je mene lagala za milion stvari za Matoru. Ja sa njom nisam niti ću ikada biti dobar, ja nisam branio ništa lažno tada, meni je Anita govorila suprotne stvari. Ja sam to napolju video kako ona ima odnos i sa majkom i braćom i njenom najboljom drugaricom. Tamara će jednog dana shvatiti da će joj okrenuti leđa kada Aniti to bude odgovaralo. Anita je spremna da slaže, a da na Boga ne misli i da slaže i da nadoda - rekao je Anđelo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić