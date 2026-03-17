ŽELI DA BUDE MAJINA I MOJA ŽRTVA: Asmin žestoko potkačio Aneli, istakao da mu se sveti preko deteta, pa spomenuo Marinkovićevu: KIVNA JE ZBOG NAŠEG ODNOSA! (VIDEO)

Dao svoj sud!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi prokomentarisao rat njega i Maje Marinković sa Aneli Ahmić.

- Kako gledaš na svađu Maje i Aneli? - upitao je voditelj.

- Ja sam o Aneli ispričao već sve. Rešio sam da ljubav prema Nori, mom detetu, bude veća nego mržnja prema Ahmićima. Ona želi da bude Majina i moja žrtva. Skače i dere se, samo da bi je narod gledao kao žrtvu - rekao je Asmin.

- Zašto si joj dobacio to da nije tvoj pe*is ratni zločinac? - upitao je voditelj.

- Ma...izletelo mi je to. Ja sam samo besan jer moje dete odrasta bez oca. Ja sam svestan da sam osramotio svoje dete, ali Aneli nije svesna da nije dobra majka. Ona nema tri dobre stvari da navede koje je uradila za svoje dete. Aneli je kivna zbog mog odnosa sa Majom, za to ne želi da mi da da budem otac i viđam svoje dete - kazao je Asmin.

Autor: S.Z.