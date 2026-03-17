SELA MI JE U KRILO I POČELA DA ME LJUBI... Janjuš obelodanio detalje intime sa Kačavendom, pa otkrio da je na njihov odnos gledao kao na prolaznu avanturu: ŽAO MI JE AKO SAM JOJ DAVAO LAŽNU NADU! (VIDEO)

Totalni šok!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu, kako bi progovorio o svom odnosu sa Milenom Kačavendom.

- Janjuše, i pored toga što su ti Dača i Milena pripremali izaju o tome šta si imao sa njom, ti si je preduhitrio i rekao da si imao se*s tri puta s njom - kazao je voditelj.

- Kada sam saznao da mi oni spremaju to, da žele nešto da odaju, ja sam znao da se negde o tome radi. Ja sam u Šiša baru pričao o prepiskama, samo da skrenem temu. Kada je krenula Mićina igra isitne, ja sam rekao da se ne plašim ničega, da nemam šta da otkrijem, Dača se onda umešao, krenuo je da zavrće ustima, da mulja i petlja. Potom dolazi Kačavenda, ušla je u Pab i rekla ''e, sad sam ja sve rekla, pa ćeš ti na Pretresu svoje da kažeš''. Onda sam ja to samo rekao ''je ' si rekla da smo imali se*s?''. Ona je htela od mene da napravi da sam ja to rekao prvi - rekao je Janjuš.

- Gde ste imali se*s? - upitao je voditelj.

- Dopisivali smo se jedno veče, onda smo se sutra videli kod mene u mom apartmanu, pili smo vino, a ona mi je u jednom trenutku sela u krilo. Počela je da me ljubi, tako je sve krenulo. Posle toga smo prešli u sobu, pa smo imali se*s. Posle dva, tri dana, opet smo se videli i imali smo se*s. Drugi put smo se videli u apartmanu. Imali smo se*s koji je trajao tri, četiri sata. Čak sam i sebe iznenadio da u ovim godinama mogu da izdržim toliko - kazao je Janjuš.

- Da li ste vi bili u emotivnoj vezi, ili ste bili samo intimni? - upitao je voditelj.

- Kako ja mogu da budem u vezi posle jednog se*sa? Ne, nismo bili u vezi. Onda su krenule poruke ''je l' ustao lepi moj, srce moje...''. Mi smo se dogovorili da o tome ne pričamo nikom, a ispada da je ona to proširila mnogima. Ja sam joj lepo rekao da o našem odnosu ne priča sa ljudima, meni je zbog toga neprijatno, koliko god da ja delujem hladnokrvno sad, neprijatno mi je jer mi je glupo o tome da pričam - kazao je Janjuš.

- Je l' si znao da si ti prvi muškarac s kojim je ona imala nešto nakon razvoda? - upitao je voditelj.

- Ja znam da ja nisam prvi muškarac s kojim je imala nešto. Meni je Sanjin rekao, dečko koji je bio u ''Eliti 7'' da je imao se*s sa Milenom u apartmanu nakon rijalitija. Ja nemam emociju nikakvu prema ženama s kojima se vidim jednom, ili dva puta. Milena i ja smo bili u dobrim odnosima, ali nismo bili u vezi. Ja radim šta mi se radi, bio sam sa dosta žena - rekao je Janjuš.

- Ako je tako, što si onda ovde mesecima bio blizak sa njom? - upitao je voditelj.

- Ona je meni gotivna bila. Nekako sam kroz to vreme koje smo proveli ovde zajedno video da je bila prisna i sa Anđelom, a meni je to i odgovaralo. Ja sam osetio da se ona na neki način u mene zaljubila, to mi nije odgovaralo. Kad sednem pored Aleksandre Jakšić, ona se umusi i napravi ljubomornu scenu, to me je veoma izluđivalo, a nisam želeo da prićam o detaljima, jer bih onda odao sebe i nju. Shvatio sam i da se sa Anđelom dopisivala isto, kao i sa mnom. Isti šablon kao i sa mnom, samo što je sa mnom bila intimna, a sa njim, kako znamo nije bila. Ja sam njoj prijateljski ovde skrenuo pažnju da to njeno piće, alkoholisanje, jer smatram da se njeno ponašanje u jednom trenutku ovde otrglo kontroli - kazao je Janjuš.

- Postavlja se pitanje takođe, ako je Vanja znala za vaš odnos, da li je onda njena bliskost sa tobom čista osveta Vanjina Mileni? - upitao je voditelj.

- Ja nisam znao da Vanja za to zna. Ljudi, ja pričam kako jeste. Primetio sam da je Dači rekla kroz njegovo ponašanje. Milane, ne znam šta bih dodao na sve ovo što sam rekao sad - rekao je Janjuš.

- Pre par meseci, Milena je rekla ''Nisam sigurna da li sad želim neke stvari da ispričam ili nije još uvek vreme za to''. Milena, da li je takoi? - upitao je voditelj.

- Kad dobijem reč sad, ja ću reći šta sam mislila tad. Janjuše, da li si znao sve o prepiskama sa Anđelom? - upitala je Milena.

- Ne, nisam znao o onim slikama koje joj je slao i dopisivanja da bi je uz gelender zabio - rekao je Janjuš.

- Lažeš za to - dodala je Milena.

- Oprosti ako si imala neku nadu da će biti sa nama nešto više, jer ja nisam osećao nikakvu emociju prema tebi, to da znaš - kazao je Janjuš.

- Kad ste imali poslednji put se*s? - upitao je voditelj.

- Deset dana pred njenog mora. Čula se sa Anđelom i sa mnom u isto vreme, tako ispada. Mene ne zanima da nešto izmišlja ona - rekao je Janjuš.

- Izmišljaš. Ako sam pričala po celu noć sa tobom, kako sam onda mogla si sa Anđelom da pričam? - upitala je Milena.

- Ne znam ja kako si mogla, stigla si. Žao mi je ako sam joj davao lažnu nadu - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.