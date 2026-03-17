Oglasila se Stanija nakon što joj je Mustafa čestitao rođendan i nazvao je nesuđenom snajkom, u svom stilu mu odgovorila i poručila: ŽIVOT PIŠE...

Mustafa Durdžić otac, aktuelnog učesnika Elite 9 i bivšeg momka Stanije Dobrojević, oglasio se danas na svom Instagramu i Staniji, kako ju je on nazvao, nesuđenoj snajki česitao rođendan na poseban način.

Mustafa se Staniji obratio emotivnom porukom koja je izazavala lavinu komentara, a poruku možete pročitati u linku ispod.

Tim povodom smo stupili u kontakt sa Stanijom, i pre svega joj čestitali rođendan, a onda je zamolili da nam prokomentariše Mustafinu objavu:

- Kad se neko ovako potrudi oko reči, jasno je da sam ostavila trag, pa i kao “nesuđena snajka” - započela je Stanija pa je dodala:

- Nadam se samo da već sutra neće promeniti ploču. Svakako, hvala na lepim rečima i željama. Život piše drugačije scenarije, a moj nije bajka. Vidimo se u realnosti - poručila je Stanija.

Autor: N.B.