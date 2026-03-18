SVE MU REKLA: Kačevenda Toši otkrila detalje sa žurke, pa dozivali Mikija koji je trenirao (VIDEO)

Robot Toša je upravo stigao u Elitu, i nakon ulaska je razgovarao sa Milenom Kačavendom.

- Sinoć je bila burna noć, ja sam Toša na lošem glasu, u ovom gradu a šta si ti - pevao je Toša pa je dodao:

- Milena kako si spavala pored svih ovih kmh akcija - upitao je Toša.

- Lepo sam spavala, jer sam imala migrenu, ali čula sam ja sve, Miki i Sara su imali ludačku akciju, on je sada naje*ao, ona će njega da uhodi. Pored toga, Uroš mi je rekao da su se Janjuš i Vanja ljubili, da je Maja ljubomorisala na neku ribu, pa je Asmin hteo da spava sa njom u krevet, ali ona nije dala. - rekla je Milena kada je videla Mikija kako trenira.

- Miki me ne poznaje - rekao je Toša.

- Šta moja beba radi sad, radi guzu - dodao je Toša.

Autor: N.B.