Nemoj da padaš i da se sekiraš: Javila se bogougodna baba, pa pružila podršku Mileni Kačavendi (VIDEO)

Hit!

Voditelj emisije radio "Amnezija", Bora Santana javio se kada je zazvonila veza, on se javio, a kraj "telefona" bila je izmišljena bogougodna baba, podrška Milene Kačavende, koju je imitirao Filip Đukić.

- Ovde jedna od bogougodnih baka, jeste. Samo sekund, protezu da stavim. Ja zovem zbog moje Milenice. Milenice slatka naša, nemoj da padaš i da se sekiraš, to što imaš 50 godina, ne znači da treba da se vakumiraš kao slanina, već da živiš punim plućima. Te muškarčine te zovu tu, šalju slike, a sada ovako, možeš misliti?! Jao, jedva čekamo da izađeš, pa da idemo da proslavimo Nove godine - pričao je Filip, kao gospođa.

Autor: Nikola Žugić