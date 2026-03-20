ESKALACIJA LJUBOMORE: Hana kivna na Neria jer gledao Boginju dok se presvlači, pa joj Janjuš očitao lekciju koju će zapamtiti! (VIDEO)

Nevolje u raju!

U narednom video-klipu pušenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici Elite imali su priliku da čuju kako Hana Duvnjak diže paniku jer je, kako je rekla, njen partner Nerio Ružanji gledao Tanju Stijelju Boginju.

- Boginja se presvlačila, donji deo. On je nju pogledao, te su se oni tu zezali, a ja sam nakon deset minuta rekla da je previše da se šale na takav način. Potom, kad smo legli, ona je rekla da ide majicu da skine, a ona je rekla da će presvući majicu, da ne gledamo, a on je ipak pogledao. Smeta mi njegovo ponašanje. Grliš mene, a gledaš drugu ženu kako se preslači. Nije mi to narmalno, on ima mene, imamo dete, ne znam kako mu nije jasno da to ne treba da radi - rekla je Hana.

- Zapravo je svađa krenula pre ovoga. Sale je bacao neke fore, a ona je sela tu, pa mi je zamerila jer se smejem sa drugim ljudima, a sa njom ne - kazao je Nerio.

- Sale je rekao ''hvala Bogu pa nemam ženu'', a Nerio je dodao ''evo, i ja se razmišljam'' - kazala je Hana.

- Moram samo da se umešam. U svakoj raspravi mene Hana provlači, a ja joj obećavam da ću ja da joj s*ebem vezu u jednom trenutku, sigurno - rekla je Rada.

- Kakav je sad vaš odnos? - upitao je voditelj.

- Dobar je sad, izmirili smo se - dodao je Nerio.

- Ja sam promenio mišljenje o Hani, jer sad već mislim da neke stvari Hana namerno radi. Ona je jedan od najboljih momaka, ne želi nikom da naudi, takav je. Hana je veoma bezobrazna, jer joj sve smeta što on uradi - kazao je Janjuš.

- Ona je krivila Situ za sve to. Govorila mu je da je takav jer ga Sita nije vaspitala i jer nije dobijao dovoljno ljubavi od porodice pa ne zna ni sam da prenese ljubav na nekog - rekla je Dragana.

