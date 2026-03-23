SLOMILA SE NA KOMADE: Kačavenda ponovo utonula u očaj zbog Janjuša, otkrila zbog čega je najviše UVREĐENA I POVREĐENA! (VIDEO)

Emocije je potpuno slomile!

Intervjui pred izbacivanje uveliko traju, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi.

- Kako si Milena - započela je voditeljka.

- Okej sam, besna sam bila na nominacijama kao ris. Neke nalete emocijala sam imala i uopšte nisam mogla da pričam. Ne mogu da se oporavim, kakve su to fore, ona reakcija da sam ja aludirala na njegovog pokojnog brata, meni je to poniženje. Šta si ti mislio o meni kao čoveku onda. Prošli smo slične stvari tada, nikome to ne bih rekla. Drži me nešto što ne mogu da opišem. Ne mogu da ga gledam očima. Ovaj mesec mi je inače jako težak zbog mame koja mi je preminula. Mogu oni da pričaju šta hoće, ko su bre ovi ljudi. Mene je to ljuidski uvredilo. Pritom je skakavac, grbavi iskočio iz ćoška da me napasda 'a na šta si mislila pod vezivanjem'. Mnogo je teško da se iskontrolišeš. Znači da je on mislio da sam ja odron. To je nešto što me je nakautiralo - iskreno je odgovorilča Kačavenda.

- Mnogi se slade i nadaju se da ćeš ostati na dnu - dodala je Ivana.

- Imala sam poslednih par dana migrenu, a oni su mi govorili 'ako te boli glava stavi vaginaž'. Imam pravo da ih sve komentarišem - rekla je Kačavenda.

- Ko se najviše sladi - upitala ju je voditeljka.

-Ne pričam sigurno sa dvadesetoro ljudi iz kuće. Ovi koji su u sukobu sa mnom Anđelo, Bebica - odgovorila joj je Kačavenda.

- Janjuš je bio na intervjuu pre tebe. On je na taj tvoj slom nazvao folirantskim potezom - pitala je Ivana.

- Može on da mislib šta hoće, za mene on ne postoji. On je folirant. Ja sam jasno rekla da se nisam zaljubila i da ja tu sad nešto patim. Ne može mene niko da izradi. Njega je najviše izbacvilo iz takta što sam rrerkla da su on i Aneli isti. Logično je da ću nnui poslati u izolaciju. Ja nisam laka na suzama, nisam folirant. Interesduje mne što se onoliko pali, kao u pabu na primer. Koliko god on pričao da mi nismo imali dogovor to je laž - iznela je Milena.

- Da li si shvatila ono kao ucenu kad je Janjuš rekao 'nemoj ja da pričam o poruukama' - pitala je voditeljka.

- Naravno. Ako smo bili drugovi, kako on kaže, zašto se onda drugovi ostavljaju kada je neko s*anje - zakljušila je Milena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: T. Mladenović