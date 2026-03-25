PRIZNALA SVE: Boginja otkrila da li je pao poljubac između nje i Anđela (VIDEO)

Sada je sve jasno!
Toša je nakon razgovora sa Aneli, razgovarao sa Boginjom o žurki i poljupcu koji se desilo na žurki.
- Bilo je lepo, na kraju smo ostali samo on i ja i on je naručio pesmu "Samo da si sa mnom" - rekla je Teodora.
- Jao, pa jeste li se poljubili - upitala je Aneli.
- Nismo, samo u vrat - dodala je Boginja.
- Nisam znao da je vrat ispod nosa - dodao je Toša na šta su se svi najsmejali.
Boginja je nakon toga otkrila šta je Miki Dudić pokušao sa uradi sa njom:
- On je mene pokušao da poljubi, govorio je kako me želi - dodala je Boginja.
- On je manijak - dodala je Aneli-
- Ma nije normalan - rekla je Boginja.
- A šta je me sačekalo jutros u izolaciji, moj Tošo - rekla je Boginja pa dodala:
- Anastasija se svađa sa Todićkom i Filipom koji se ka*aju ispred nas, ono nema nigde - rekla je Boginja.
Autor: N.B.