Spremite kese za povraćanje: Luki pozlilo tokom izazova, Dragana guta kao da sutra ne postoji! (VIDEO)

Borba!

Veliki šef danas je stavio takmičare na teške muke i oni su morali da jedni drugi hrane misterioznim sadržajem iz tegle, a osoba koja hrani imala je povez na očima. Luka Vujović i Anita Stanojlović su probili led, a on je nakon prvog zalogaja počeo da povraća po podu Bele kuće.

Naredni su bili Danilo Virijević i Dragana Stojančević, a on iako ju je samo hranio žalio se sve vreme da mu ne prija miris, ali je Dragana jela bez problema.

- Dragice, bukvalno dve kašike imaš - bodrila ju je Matora.

Dragana je uspela da pojede celu teglu.

Autor: A. Nikolić